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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إبداع فني لفرقة ملوى الشعبية على مسرح قصر ثقافة العريش

إبداع فني لفرقة ملوي
إبداع فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية إبداعاتها الفنية على مسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي ترعاها الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

 

التراث الشعبى الصعيدى:

 

وقال أشرف المشرحاني  رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن الفرقة عدة تابلوهات فنية استعراضية ، مستوحاة من الفلكلور والتراث الشعبى الصعيدى والمنياوى، منها رقصات:

 الشعبيات ، الذكر  ، العصايا ، أبو الحسن ، التحطيب ، عربى عربى ، آمان يامراكبى ، التنورة ، تدريب الفنان محمد شحاتة ، مدير ادارى حمادة قرنى ،  بمصاحبة فرقة ملوى الموسيقية. 

وقد لاقى البرنامج إقبال وتفاعل كبير من الجميع وبخاصة الجمهور السيناوى، بحضور واشراف محمود حنفى نائب مدير عام الفرع. 

وأكد  أن البرنامج مقدم من  الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات بمبادرة "ثقافتنا فى أجازتنا" التى ترعاها الدكتورة وزير الثقافة.


 

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العريش مسرح ثقافة الفنون فرقة

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