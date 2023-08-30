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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1644 مريضاً خلال قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وزارة  بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  بقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1644 مريضاً  . وضمت  3 عيادات  متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي  داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة 
باطنة 291 اطفال  158 جراحة   181  
أنف وأذن   179  ؛ عظام 186
أسنان 190 ؛ جلديه  169
رمد  182 ؛ نسا وتنظيم اسرة  108   .


كما تم إجراء عدد   261 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  104 حالات أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 114 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.
وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية ، و  140حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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جراحة درة دقهلية شريف مكين علاج على نفقة الدولة قافلة علاجية مديرية الصحة بالمحافظة منشأه عبد الرحمن وكيل الوزارة ندوة تثقيفية

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