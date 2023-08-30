الكشف على 1644 مريضاً خلال قافلة علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وزارة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1644 مريضاً . وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة ،أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة

باطنة 291 اطفال 158 جراحة 181

أنف وأذن 179 ؛ عظام 186

أسنان 190 ؛ جلديه 169

رمد 182 ؛ نسا وتنظيم اسرة 108 .



كما تم إجراء عدد 261 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 104 حالات أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 114 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية ، و 140حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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