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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للدوري.. انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد المقاولون العرب بالعين السخنة

شوقي غريب
شوقي غريب

تنطلق اليوم الأربعاء ، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب ، في العين السخنة  استعدادا للموسم الجديد .

واختتم الفريق الأول بنادي المقاولون العرب امس الأربعاء تدريباته على ملعبه بالجبل الأخضر خلال مرحلة الإعداد الأولى وذلك قبل معسكر العين السخنة .

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

ويعكف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب على تطبيق تجارب على طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق .

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المقاولون العرب يخاطب الاتحاد الليبي بشأن جون أوكلي 

 

خاطب نادي المقاولون العرب رسميا الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن النيجيرى جون أوكلي مهاجم الفريق الأول بعد أنباء انضمامه لأحد الأندية الليبية رغم ارتباطه بعقد مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي ناد آخر.

وحذر نادي المقاولون الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قررت تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر ، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاعه عن التدريبات بدون سبب. علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

ونجح جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

المقاولون العرب شوقي غريب جون أوكلي فيفا محمد عادل

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