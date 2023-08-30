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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

المطربة أنغام
المطربة أنغام

حلت المطربة أنغام ، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

مش قادرة أسامحه.. أنغام: والدي ضرب أمي أمام عيني وأنا طفلة

 


شقيقتها غنوة 


وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع.

وقالت أنغام، خلال اللقاء، إنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدا، وكان خبر وفاة شقيقتها غنوة، من أصعب لحظات حياتها، رغم أن علاقتهما كانت غير جيدة.  

وتابعت أنغام، قائلة إنها لم تكن سببا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسيا تجاهها.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات المطربة أنغام في أحد البرامج .. تابع الفيديو جراف التالي:

أنغام الإعلامي أنس بوخش ABtalks اون لاين شقيقتها غنوة

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