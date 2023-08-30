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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي: حزب الله أكثر استعدادا للحرب مما كان عليه عام 2006

أرشيفية
أرشيفية

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جيرشون هاكوهين، اليوم الأربعاء ، إن حزب الله أكثر استعداداً للحرب مما كان عليه في عام 2006.

 

وحذر هاكوهين بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، من أن حملة صغيرة مدتها يومين يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرب.

 

وأوضح القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله نظم نفسه، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أن له مصلحة في الحرب.

وتابع "حزب الله يعرف كيف يستفزنا ويذلنا، لنأخذ ما حدث في اتفاقية الغاز والفضاء البحري دليل على ذلك، عندما خضعت إسرائيل للتهديدات ووافقت وتخلت عن 800 كيلومتر مربع في البحر - حزب الله يسخرها لمصلحته".

 

وأضاف "يمكن أن تتحول حملة صغيرة مدتها يومين، أو حادث على الحدود إلى حرب، لأن نظام حزب الله منتشر بالفعل على الأرض".

واختتم "حزب الله يقوم بالاستعدادات، لديه نظام استعدادات نعرفه. ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يأخذ التهديد على محمل الجد".  

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