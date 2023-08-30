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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القاضية.. أفشة: هدفي في الزمالك أهم لحظة بـ مسيرتي

افشة
افشة

نشر الإعلامي أحمد حسن تعليق الاعب مجدي أفشة عن أفضل هدف في مسيرته مع الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب أحمد حسن:"أفشة: القاضية ممكن أهم لحظة في مسيرتي مع الأهلي.. ومستحيل اتشرط على النادي للتجديد".

ولا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

 

واستطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا علىأن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسفالدو سوزا.

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