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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصايف الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي وتحذر من ارتفاع الأمواج

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، وطالبت الرواد بتوخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج.

حالة من عدم الاستقرار 

وذكرت الإدارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في شواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب ارتفاع الأمواج، بينما سادت حالة من الهدوء بشواطئ القطاع الشرقي، التي رفعت الرايات الخضراء.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول لكن مع أخذ الحيطة والحذر، أما الراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

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