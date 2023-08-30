كليمونت لونجليه يقترب من الانتقال لـ أستون فيلا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي كليمونت لونجليه مدافع برشلونة الإسباني، سينتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير قد أكدت تقدم النصر بعرض للتعاقد مع لونجليه في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه رفض الانتقال لدوري السعودي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن لونجليه سينتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما تم الاتفاق بين الناديين.

وسيسافر لونجليه اليوم إلى إنجلترا، لإتمام انتقاله للفريق الإنجليزي.

وانضم لونجليه إلى برشلونة عام 2018، ولعب معهم 160 مباراة في مختلف المسابقات، كما لعب الموسم الماضي معارًا لـ توتنهام.