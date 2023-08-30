قبل العرض الخاص..مصطفى قمر يشعل حماس جماهير الاسكندرية بأغنية فيلم أولاد حريم كريم

قبل دقائق من العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، أشغل النجم مصطفى قمر حماس محبيه من جماهير الإسكندرية بأغنية من الفيلم حيث تفاعل الجمهور بشدة مع الأغنية الرسمية للفيلم.

وقد حرص أغلب نجوم فيلم أولاد حريم كريم على حضور العرض الخاص بالفيلم بمدينة الإسكندرية، حيث تواجد الفنانين مصطفى قمر وخالد سرحان وتيم مصطفى قمر والفنانات علا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وبسمة وبشرى وغالبية نجومةالعمل.

وكان الفنان مصطفى قمر قد روج لفيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وكتب مصطفى قمر: "العرض الخاص لـ فيلم اولاد حريم كريم 30/8، الساعة 9 مساءً في جرين بلازا مول مصر بالقاهرة، وحفل الساعة 9 مساء يوم 29/8 بالإسكندرية متتأخروش".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده. ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.

