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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

العلف
العلف

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية، تفاصيل جديدة عن مشروع توشكى، مشيرة إلى أنه تم مد الطرق وتمهيدها وتوصيل الكهرباء وشق الترع لمشروع توشكى. 

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مركز البحوث الزراعية: الرئيس السيسي أعاد الحياة من جديد لمشروع توشكى

وأضافت رئيس مركز الزراعة التعاقدية، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن تم في هذا المشروع القومي الهام فاق الخيال، وخاصة بعد التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، متابعة أنّ الدولة بدأت أن تولى اهتماما كبيرا والتعاون مع وزارة الزراعة وجميع الوزارات للاهتمام بهذا القطاع. 

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية، إلى أننا سنصل لنسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، مؤكدة أن هناك مصانع كبيرة فى مصر تصنع وتعطى زيت حيوى من الصويا، والتوسع فى مجالات الأعلاف والزيوت مما يهبط كثيرا بأسعار الأعلاف.

 

كميات من الاعلاف 

 

وأنهت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية، أنه قريبا سنوفر بذور واعدة من مركز البحوث تعطى نسبة بروتين أعلى ستؤدى لتوفير كمية كبيرة من الأعلاف.
 

الزراعة التعاقدية العلف توشكى مشروع توشكى اخبار التوك شو

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