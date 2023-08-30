القوات المسلحة الأوكرانية: نحتاج إلى 60 مقاتلة من طراز إف-16

أكد مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يوري إجنات، اليوم الأربعاء أن أوكرانيا تحتاج إلى 60 مقاتلة من طراز F-16 لإكمال مهامها.

وقال "أجنات" في تصريحات تلفزيونية أوردها موقع "روسيا اليوم" إنه إذا توزعت هذه المقاتلات على مطارات مختلفة، فسيكون هناك مقاتلات سوفيتية بينها.

وتسائل مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية مهامهم "هل ستكون هذه الستين كافية؟"، مشيرا إلى أنه أعتقد أنه سيكون كافيا لمثل هذه المهام.

وفي وقت سابق، أعرب ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي سكوت ريتر عن رأي مفاده أن طياري القوات المسلحة الأوكرانية سيموتون بمجرد دخولهم المعركة على مقاتلات إف-16.

وأشار كاتبا الأعمدة في شبكة سي إن إن، تيم ليستر وأورين ليبرمان، إلى أن مقاتلات إف-16 ستكون هدفًا مغريًا للصواريخ الروسية.