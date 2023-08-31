نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .. ترقبوها قريباً

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .

حيث ينهي حاليًا كنترول الثانوية العامة 2023 من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام .

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً تكشف فيه عن تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ونسبة النجاح ، وتعلن عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم في اليوم التالي إتاحة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس في المدارس لتسليمها للطلاب يداً بيد .

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميًا .

وسوف يتم ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

كما يمكن أن تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023 من خلال الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/

جدير بالذكر أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تأجيل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 ، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.