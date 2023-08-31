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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .. ترقبوها قريباً

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .

حيث ينهي حاليًا كنترول الثانوية العامة 2023 من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام .

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً تكشف فيه عن تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ونسبة النجاح ، وتعلن عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم في اليوم التالي إتاحة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس في المدارس لتسليمها للطلاب يداً بيد .

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميًا .

وسوف يتم ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/ 

كما يمكن أن تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023 من خلال الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/ 

جدير بالذكر أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تأجيل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 ، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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