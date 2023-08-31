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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن الموسم الجديد

صدى البلد

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن لديه إصرار كبير على ضرورة وجود رئيس لجنة حكام من مصر، مشددًا على أنه لم يوجه أي انتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن مصر تمتلك رموز في مجال التحكيم وقادرين على إدارة اللجنة، متمنيًا تطوير الكرة المصرية ومنظومة التحكيم.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "احترم اتحاد كرة القدم، ولدينا تعاقد مع فيتور بيريرا، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث في الموسم الجديد، انتقادي لوجود رئيس حكام أجنبي كان رأي شخصي بعيدًا عن الرابطة".

وأضاف: "سبق وتوليت رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، واخترت سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام بعد الجلوس مع الحكام، وسألتهم عن الأنسب لقيادة اللجنة، فوجئت بحالة غضب ضدي بعد انتقاد وجود فيتور بيريرا".

وواصل: "تلقيت دعوة من مستشفى الناس وهو كيان عالمي في أرض مصرية، وهي مستشفى عظيم ومن الصروح الكبيرة، وأتمنى قيام الرياضيين بزيارتها خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "علاقتي جيدة مع اتحاد كرة القدم، ورابطة الأندية تسعى لايجاد مداخيل مالية بالاستثمار في الدوري من أجل وجود عوائد لكل الأندية، وقمنا بعمل درع جديد للدوري، ونسعى لتنظيم البطولات بشكل جيد، جميع أعضاء الرابطة لديهم انكار ذات ويستهدفون عمل بطولة رائعة بشكل منظم".

وأردف: "نظام الدوري لن يتغير سيظل 18 ناديًا ومن دورين رغم وجود ضغوط كثيرة في البطولات، ويوم 7 سبتمبر سيكون هناك احتفالية خاصة بالدوري، وسنحدد الأسبوع القادم موعد القرعة، والدوري سينطلق في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر".

واستطرد: "سيكون هناك نقل تليفزيوني مختلف لبطولة الدوري، وسيكون هناك درع جديد سيصل للقاهرة في شهر ديسمبر القادم، هناك تطوير مستمر بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم".

وأكد: "رابطة الأندية كلفت أحمد دياب وعماد متعب بالتنسيق لحل كل المشاكل مع اتحاد الكرة، وهناك توافق تام حول كل الأمور التي تخص المسابقات".

وأشار إلى أن النادي الأهلي يرى أن منتخب مصر حسم صعوده لكأس أمم إفريقيا، والمواجهتين أمام أثيوبيا وتونس لا تحتاج لتواجد لاعبي الفريق الأحمر، مشددًا على أن النادي الأحمر دائمًا كان الداعم والمساند للمنتخبات الوطنية، ولذلك الاستعانة بلاعبيه في المعسكر القادم غير ضروري مطلقا.

بسؤاله حول نية إدارة المسابقات إيقاف اللاعبين بعد 4 بطاقات صفراء، قال: "هناك أمور مطروحة بشأن العقوبات، وبعض الأمور قد تدرج في اللائحة، هناك بعض الإشكاليات التي سيتم تداركها في الموسم القادم".

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