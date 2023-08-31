إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن هناك إطلاق نار بمدينة بيوريا في ولاية إلينوي الأمريكية، وأصيب 6 أشخاص.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، بأن شخصين من المصابين حالتهما حرجة، ولم يتم الكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.