مدبولي: افتتاح 13 مركز للتحكم و السيطرة على مستوى الجمهوري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم افتتاح عدد من المشروعات الأثرية وتاريخية في قلب القاهرة، وأنه تم تفقد الكنيسة المعلقة، وبعد ذلك بوابة عمرو بن العاص، ومجموعة من المناطق الأثرية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم افتتاح 13 مركز للتحكم و السيطرة على مستوى الجمهوري.

وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بديوان عام المحافظة لمتابعة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وكان قد وافتتح مدبولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة ، كما تفقد مدبولي المركز الذي يضم عدد من الإدارات مثل الغاز الطبيعي و الداخلية وشبكة المياه.

خدمة المواطنين والتواصل

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وما يؤديه في خدمة المواطنين والتواصل الدائم مع الدارات الخدمية .

وشهد مدبولي تجارب حية لعمليات انقاذ واخلاء احد العقارات التي شب بها حريق في احد المحافظات.