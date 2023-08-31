سافر يغير عمله.. 3 أشخاص يستولون من آخر على 4 ملايين جنيه بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من ( مالك مطعم - مقيم بالقاهرة ) أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ (4 مليون و340 ألف جنيه) وتقابله مع (3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض) بأحد المنازل بدائرة المركز قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالاستيلاء عليه.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المجنى عليه بالاتفاق مع 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، على استبدال المبلغ المالى المشار إليه بمبلغ مالى "عملات أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفية وحال حضوره وبحوزته المبلغ، قام المتهمون بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فـى النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 2 مليون و840 ألف جنيه، ومبلغ مالى "عملات أجنبية"، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.