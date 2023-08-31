بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

كشف الفنان هانى عادل، عن تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد.

وقال “عادل”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "أحمد عمر عمل مزيكا وسمعهالى وغنيت عليها، ودياموند سمعتها، وكتبت نص شعر باللبناني".

وأضاف هانى عادل "كلمات الأغنية بتتكلم عن بنت كبرت ونسيت حلمها والحلم بينده عليها مش عن قصة حب بين ولد وبنت".

يشارك الفنان هاني عادل في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

هانى عادل

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.