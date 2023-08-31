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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 55 طبيبا.. تنظيم اليوم العلمي الثاني لبنوك الدم بالدقهلية

يوم علمى
يوم علمى

أعلنت إدارة بنوك الدم ومشتقاته عن تنظيم  اليوم العلمي الثاني لبنوك الدم بالدقهلية تحت عنوان  "الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته" بمشاركة نحو 55  من الأطباء و الصيادلة والفنيين والتمريض .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحي مدير إدارة بنوك الدم

تضمنت فعاليات اليوم  3 محاضرات علمية  حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم  ,وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمة في التبرع علاوة على تدريباً على سياسات مكافحه العدوي الخاصة ببنوك الدم.

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الاستخدام الأمثل بالدقهلية مكافحة العدوى مكافحة شريف مكين دقهلية

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