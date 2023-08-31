حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية في ديرب نجم| أسماء

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7200 لسنة 2023 بانهاء تكليف كل من السيد عبد الظاهر السيد محمد – رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج واحمد محمد عبد الله على رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو ونقلهما للعمل برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من..محسن محمد الشحات متولى الثانية التخصصية – التنمية الإدارية – باحث شئون عاملين للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو والسيد محمد السيد احمد فراج الأولى التخصصية – التنمية الإدارية – باحث شئون لجان ومجالس للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصفعة زريق وعبد المنعم محمد طلبة محمد الثالثة التخصصية – الزراعة – مهندس زراعي للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج.

محمد ماضی علی داوود سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهيرة.

عرفه عبد الصبور احمد شاهين سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا.

محمد السعيد اسماعيل حامد سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج.

نوره يوسف عيد العظيم يوسف سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميرة بني عمرو.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.