عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية في ديرب نجم| أسماء

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7200 لسنة 2023 بانهاء تكليف كل من السيد عبد الظاهر السيد محمد  – رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج واحمد محمد عبد الله على رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو ونقلهما للعمل برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من..محسن محمد الشحات متولى الثانية التخصصية – التنمية الإدارية – باحث شئون عاملين للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو والسيد محمد السيد احمد فراج الأولى التخصصية – التنمية الإدارية – باحث شئون لجان ومجالس للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بصفعة زريق وعبد المنعم محمد طلبة محمد الثالثة التخصصية – الزراعة – مهندس زراعي للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بدبيج.

محمد ماضی علی داوود سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهيرة.

عرفه عبد الصبور احمد شاهين سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية ببهنيا.

محمد السعيد اسماعيل حامد سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميزة بني عمرو للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بدبيج.

تحت شعار «حقك تنظمي».. صحة الشرقية تُنظم حملة تنشيطية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»

نوره يوسف عيد العظيم يوسف سكرتير الوحدة المحلية القروية بقرموط صهبرة للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بجميرة بني عمرو.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤساء الوحدات المحلية صحة الشرقية ممدوح غراب محافظ الشرقية دبيج جميزة بني عمرو ديرب نجم صفعة زريق بهنيا قرموط صهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

الموعد والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا

مستعدون ولكن| بيان عاجل من الكرملين بشأن محادثات الحبوب مع تركيا وقطر

البحرية البريطانية تعلن مراقبتها لسفن روسية بالقرب من المياه الإقليمية

دعاء لحفظ الجنين من التشوهت وتثبيت الحمل.. مجرب ومستجاب

نحذركم والاقتراب.. تصريحات شديدة الخطورة من رئيس بيلاروسيا لدول حلف الناتو

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ