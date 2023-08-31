عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يحقق فوزه الثاني على الأردن في كأس العالم لكرة السلة

منتخب مصر
منتخب مصر

نجح منتخب مصر الأول لكرة السلة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم، بعدما تغلب على نظيره الأردني بنتيجة 85-69.

والتقى منتخب مصر بنظيره الأردني في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، في أولى مباريات المرحلة الترتيبية لتحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ 32 في كأس العالم.

وسيطر الفراعنة على المباراة منذ البداية، حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 22-14، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها لصالحه بنتيجة 40-36.

وفي الفترة الثالثة واصل منتخب مصر تقدمه بنتيجة 59-56.. قبل أن ينجح في توسيع الفارق في الفترة الرابعة التي أنهاها وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 85-69.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في كأس العالم المقامة حاليًا في الفلبين، ستكون أمام نيوزيلندا يوم السبت المقبل.

منتخب مصر كأس العالم الأردن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ