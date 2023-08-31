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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 9 جنود وإصابة 20 في هجوم ضد الأمن شمال باكستان

صدى البلد

قال ثلاثة مسؤولين أمنيين إن مهاجما على دراجة نارية استهدف قافلة أمنية في شمال غرب باكستان اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع تسعة جنود على الأقل وإصابة 20 آخرين، في علامة على تزايد عنف المتشددين.

 

وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وتحدثوا للأسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل رسمي.

 

لم يصدر أي تبني فوري من أي جماعة، لكن من المرجح أن تتجه الشكوك إلى حركة طالبان الباكستانية، التي كثفت هجماتها على قوات الأمن منذ عام 2022، وتقول السلطات إن المتمردين وجدوا ملاذات آمنة، بل إنهم يعيشون بشكل علني في أفغانستان.

 

لم يصدر تعليق فوري من الجيش.

 

تقع بانو بالقرب من المعقل السابق للمتشددين في شمال وزيرستان، والذي كان بمثابة قاعدة للمتمردين حتى أعلن الجيش قبل سنوات أنه طهر المنطقة من المسلحين المحليين والأجانب، ومع ذلك، استمرت الهجمات من حين لآخر، مما أثار مخاوف من أن حركة طالبان المحلية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، تعيد تجميع صفوفها في المنطقة.

 

طالبان الباكستانية هي مجموعة منفصلة ولكنها حليفة لطالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان في عام 2021 بينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في المراحل النهائية من انسحابها.

باكستان انتحاريا مقتل تسعة جنود

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