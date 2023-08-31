عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مفاجآت في حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي وكواليس أغنية العدل فوق الجميع

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

 

مفاجآت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 8 سبتمبر 2023.


 

سفاح الجيزة.. هادي الباجوري يكشف كواليس أغنية العدل فوق الجميع

صرح المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، خلال أحد اللقاءات التلفيزيونية، إنه منذ بداية التصوير وموال "العدل فوق الجميع" من غناء بدرية السيد كان موجودًا في سيناريو المسلسل الذي كتبته "إنجي أبو السعود"، ومن إعجابه به استخدمه كحلقة وصل للشخصية ويعبر به عن حالته النفسية، ولا صحة لأي أخبار تفيد بأنه تم التعديل في السيناريو وتغيير المواويل المستخدمة.

 

ابنة عنتر هلال: والدي في العناية المركزة.. ادعوا له

كشفت حنين عنتر هلال عن تطورات حالة والدها الصحية، بعد إجراء عملية قلب مفتوح.

 

المخرج تامر كرم يعلن وفاة الطفل رابي في حادث سير

أعلن المخرج تامر كرم، عن وفاة الطفل الفنان رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته.

 

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على فيسبوك.

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى الدكتور سامح مهران الفنان عمرو عبد الجليل القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند

قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية

الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

كم يجب أن نصلي على سيدنا النبي في يوم الجمعة وليلته ؟

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ