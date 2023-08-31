أخبار الفن.. مفاجآت في حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي وكواليس أغنية العدل فوق الجميع

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

مفاجآت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 8 سبتمبر 2023.





سفاح الجيزة.. هادي الباجوري يكشف كواليس أغنية العدل فوق الجميع

صرح المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، خلال أحد اللقاءات التلفيزيونية، إنه منذ بداية التصوير وموال "العدل فوق الجميع" من غناء بدرية السيد كان موجودًا في سيناريو المسلسل الذي كتبته "إنجي أبو السعود"، ومن إعجابه به استخدمه كحلقة وصل للشخصية ويعبر به عن حالته النفسية، ولا صحة لأي أخبار تفيد بأنه تم التعديل في السيناريو وتغيير المواويل المستخدمة.

ابنة عنتر هلال: والدي في العناية المركزة.. ادعوا له

كشفت حنين عنتر هلال عن تطورات حالة والدها الصحية، بعد إجراء عملية قلب مفتوح.

المخرج تامر كرم يعلن وفاة الطفل رابي في حادث سير

أعلن المخرج تامر كرم، عن وفاة الطفل الفنان رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته.

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على فيسبوك.