هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بقرار فيفا لإيقاف رئيس الإتحاد الاسباني

رحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقرار الإتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب تقبيله اللاعبة النجمة جينيفر هيرموسو دون موافقتها، بعد فوز منتخب بلاده في كأس العالم للسيدات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمراة :" كهيئة داعمة لرياضة النساء وشريكة للفيفا، نرحب بالإجراء الحاسم الذي اتخذه الإتحاد الدولي لكرة القدم حول تصرفات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإطلاق تحقيق كامل بعد الفعل الغير المناسب تجاه الرياضية في نهائي كأس العالم للسيدات 2023".

وأضافت أنها لن تنضم إلى كل من يؤكد على عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش، في أي وقت، في أي مكان و في رياضة نسائية".

وأوضح: "للنساء في كل مكان الحق في المشاركة الكاملة في الرياضة دون أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش - سواء كان ذلك خلف الأبواب المغلقة، أو في غرف الملابس، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو على الساحة العالمية".

وتابع البيان: "يتعين على جميع المشاركين في الرياضة، على أي مستوى، أن يقوموا بدورهم في هذا السياق".

وحقق المنتخب الأسباني للسيدات لقب كأس العالم التي اقيمت في أستراليا ونيوزلندا عقب الفوز علي انجلترا بهدف.