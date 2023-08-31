رئيس البارالمبية يستقبل بعثة رفع الأثقال بعد المشاركة في بطولة العالم بدبي

استقبل الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبى بمطار القاهرة الدولى فور عودتهم من الامارات العربيه المتحده وحصولهم على المركز الخامس فى بطولة العالم لرفع الأثقال والتى شارك فيها ما يقرب من 610 لاعبا يمثلون 90 دولة من مختلف قارات العالم .

وأثنى رئيس اللجنه البارالمبية على جهود اللاعبين والجهاز الفنى وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من ميداليات سواء رسمية وهددها خمسة ميداليات أو ميداليات الناشئين والمجموع والرواد

وأكد لهم على أن اللجنه تقف خلفهم فى مسيرتهم نحو التأهل لبارالمبياد باريس 2024

وتذليل اى معوقات أو صعوبات تواجههم .

ويجب على كل لاعب لديه الطموح وتحقيق الانجاز أن يجتهد فى التدريبات ليحقق المعايير الدولية

كما أكد رئيس البارالمبية على أن استراتيجية اللجنه هى تطوير اللعبه وتحسين أداء اللاعبين كما أن باب المنتخب مفتوح لأى لاعب يحقق المعايير الدولية .

وكانت مصر قد تسلمت علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 .

من ناحية أخرى فقد إحتل المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبى المركز الخامس ببطولة العالم بإمارة دبى بالامارات العربية المتحدة ، محققا 5 ميداليات رسمية منها ميدالية ذهبية وفضيتين و برونزيتين فى جدول الترتيب العام للبطولة

أما عن مجمل الميداليات التي حصدها المنتخب في البطولة فهي 24 ميدالية مقسمه كالتالى : على صعيد الكبار 9 ميداليات منهم 5 ذهبية وفضيتين وبرونزيتين فى الموازين وهى التى تم احتسابها رسميا ، بالإضافة إلى 4 برونزيات على صعيد المجموع .

وعلى مستوى الناشئين حقق منتخب الناشئين 8 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية فى الموازين ، و 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية على صعيد المجموع .

فيما حصلت مصر على 7 ميداليات على مستوى الرواد منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحده ليصبح مجموع الميداليات المصرية فى البطولة 24 ميدالية متنوعة.

حيث حقق كلا من اللاعبين اسلام منجى ذهبية وفضية المجموع فى وزن 80 كجم فيما حقق مروان أحمد ميداليتين ذهبيتين فى وزن فةق 107 كجم وحصلت رحاب رضوان على الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ، وحققت اللاعبه فاطمه محروس على الميدالية الفضية فى وزن 61 كجم ونادية فكرى تحصل على فضية فوق ال 86 كجم وحصل هادى صموئيل 2 فضه فى وزن 49 كجم فيما حقق كلاً من اللاعب محمد فتحى على 2 ميدالية برونزية فى وزن 49 كجم وميداليتين برونزيتين للاعب محمد المنياوى وزن 59 كجم ، وواحدة برونزية للاعب محمد صبحى وزن فوق 88 كجم وواحده للاعب طه عادل وزن 54 كجم وبرونزية للاعبه اميمه عمر وبرونزية المجموع للاعبه راندا تاج الدين وزن 86 كجم .

وعلى حصيد منافسات الرواد توجت مصر بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .

وشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة

8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 61 كجم، و صفاء حسن وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمود مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري .