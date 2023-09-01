عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن مفاجأة بشأن صفقة المهاجم الجديد

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

 

وأكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي وقع رسميا مع سوزا نجم جامبيكا الكوري وتم الانتهاء من كافه التفاصيل ويتبقي فقط المفاوضات مع النادي الكوري .

txt

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

txt

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وأضاف أن سوزا سيحق له الرحيل مجانا عن الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة .

 

وأضاف أن الاهلي قدم ل مارسيل كولر المدير الفني لفريق ٥٠ ملف للمهاجمين ليختار بينهم مشددا أن الأمر اصبح في يد كولر فقط .

 

وأضاف أن كولر هو من سيحسم الأمر أما الانتظار الانتقالات الشتوية المقبله لضم سوزا أو الاختيار بين ال ٥٠ مهاجم .

 

وأضاف أن كولر أشاد ب صلاح محسن مهاجم الفريق و ينوي مشاركته بشكل أساسي مع الفريق لما يقدمه من أداء رائع خلال المعسكر الحالي .

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير انتقال محمد صلاح صلاح محسن مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تقارير صحفية: توصل اتحاد جدة لاتفاق مع ليفربول بشأن ضم محمد صلاح..تفاصيل

موضوعات متعلقة

تقارير صحفية: توصل اتحاد جدة لاتفاق مع ليفربول بشأن ضم محمد صلاح..تفاصيل

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تفاصيل صدام جديد بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي

يمنح درجة البكالوريوس .. شروط الإنضمام للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام

الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق

أقدم دور العبادة بمصر.. ماذا تعرف عن معبد بن عزرا بعد ترميمه

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. والأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس | أخبار التوك شو

موعد اعدام سفاح الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ