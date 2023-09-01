شوبير يعلن مفاجأة بشأن صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي وقع رسميا مع سوزا نجم جامبيكا الكوري وتم الانتهاء من كافه التفاصيل ويتبقي فقط المفاوضات مع النادي الكوري .

وأضاف أن سوزا سيحق له الرحيل مجانا عن الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة .

وأضاف أن الاهلي قدم ل مارسيل كولر المدير الفني لفريق ٥٠ ملف للمهاجمين ليختار بينهم مشددا أن الأمر اصبح في يد كولر فقط .

وأضاف أن كولر هو من سيحسم الأمر أما الانتظار الانتقالات الشتوية المقبله لضم سوزا أو الاختيار بين ال ٥٠ مهاجم .

وأضاف أن كولر أشاد ب صلاح محسن مهاجم الفريق و ينوي مشاركته بشكل أساسي مع الفريق لما يقدمه من أداء رائع خلال المعسكر الحالي .