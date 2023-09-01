الدركسون ثقيل.. اعرف أهم أسباب المشكلة

تعتبر عجلة القيادة "الدركسون" أحد أهم الأجزاء في السيارة، فهي مسئولة عن توجيه العجلات، وقد تعاني أحيانا من بعض الأعطال الميكانيكية التي يجب الاهتمام بها حتى لا تؤدي لمشاكل أثناء القيادة.

أهم أسباب ومشاكل ثقل مقود السيارة

مضخة الباور الكهربائية

تعتمد السيارات الحديثة على مضخة زيت الباور التي تعمل بشكل كهربائي و أوتوماتيكي على عكس السيارات القديمة التي كانت تعمل بشكل ميكانيكي عن طريق سير التايمن، لهذا عند ثقل الدركسون وملاحظة ظهور لمبة على لوحة القيادة.

نقص مستوى زيت الباور عن الحد المسموح:

عند الإحساس بوجود ثقل في مقود السيارة يجب على الفور فحص مستوى الزيت، فإذا لاحظت وجود نقصان به بشكل كبير فمن الوارد وجود تسريب في نظام التوجيه في السيارة، وعندها ينبغي زيارة مختص فقد يكون نتيجة عطل في علبة المقود.

دخول الهواء لنظام التوجيه بالسيارة:

يعتبر دخول الهواء لنظام التوجيه بالسيارة أحد أبرز المشاكل التي تؤدي لثقل مقود السيارة، وفي هذه الحالة يجب عمل تنسيم للهواء عند الميكانيكي.

وعند ظهور لمبة على لوحة القيادة يكون السبب:

تلف أحد فيوز مضخة الباور الكهربائية

وجود خلل في أحد التوصيلات الكهربائية لمضخة زيت الباور

عدم توصيل الأرضي الخاص بالمضخة غير موصول بشكل جيد.