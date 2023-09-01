ناقد رياضي يكشف سر تعثر انضمتم "زيزو" للشباب السعودي

أكد عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي أن صفقة انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى نادي الشباب السعودي كانت على وشك الانتهاء بشكل رسمي قبل حل مجلس الإدارة.

وقال عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي في الأيام الماضية تسببت في فشل انتقال زيزو إلى الشباب بشكل رسمي بعد الاتفاق مع كافة البنود الشخصية مع اللاعب وراتبه السنوي الذي كان يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد".

وتابع:" من الصعب الأن انضمام أحمد سيد زيزو إلى الشباب السعودي في الوقت الحالي بسبب رحيل مجلس الإدارة السابق للنادي السعودي".