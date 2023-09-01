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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف سر تعثر انضمتم "زيزو" للشباب السعودي

صدى البلد

أكد عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي أن صفقة انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى نادي الشباب السعودي كانت على وشك الانتهاء بشكل رسمي قبل حل مجلس الإدارة.

وقال عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي في الأيام الماضية تسببت في فشل انتقال زيزو إلى الشباب بشكل رسمي بعد الاتفاق مع كافة البنود الشخصية مع اللاعب وراتبه السنوي الذي كان يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد".

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وتابع:" من الصعب الأن انضمام أحمد سيد زيزو إلى الشباب السعودي في الوقت الحالي بسبب رحيل مجلس الإدارة السابق للنادي السعودي".

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