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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | القمر الأزرق العملاق في سماء مصر .. إعلان مهم من روساتوم بشأن الضبعة النووية .. تطورات جديدة بصفقة القمح بين مصر والهند .. وفاة شقيق عمرو عبد الجليل

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

"القمر الأزرق العملاق" ظاهرة فلكية تزين سماء مصر .. صور

شهدت الكرة الأرضية مساء أمس، ظاهرة فلكية فريدة لن تتكرر حتى عام 2032، وهى القمر الأزرق العملاق، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد قمرين كاملين. وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،

إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، أمس الخميس، أنها حصلت على ترخيص لبناء وحدة الطاقة إيه تي إس في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بقدرة تصل إلى 1200 ميجاواط.

تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند

كشفت صحيفة هندوسيان تايمز الهندية، أمس الخميس، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.

الإعدام نهائي لسفاح الجيزة ..لهذا السبب

أثارت قضية سفاح الجيزة الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية وكانت محكمة النقض ايدت الحكم بإعدامه في القضية الاول إلا أنه مازالت هناك ثلاث قضايا متداولة تم تحديد جلسة له وينص القانون علي عقوبات رادعة حيث نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية

تعرف على موعد جنازة وعزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته

وفاة كابتن سعيد الجدي نجم الزمالك السابق

أعلن الكابتن حسن بصري نجم نادي الزمالك السابق، وفاة الكابتن سعيد الجدي نجم النادي السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وكتب بصري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك

الأوضاع في الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط والغاز

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن تطورات ومستجدات الأوضاع في الجابون، وتاثير ذلك على أسواق النفط والغاز.

اهم الاحداث أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الأزرق العملاق الأخبار المحلية الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد الضبعة للطاقة النووية الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

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