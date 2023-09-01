تأييد برلمانى لدخول الأماكن الأثرية المرممة ضمن الزيارات السياحية.. نواب يطالبون بتثقيف المواطنين لزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع السائح

نواب البرلمان عن ترميم والحفاظ على الآثار وجذب السائحين:

إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة

إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط السياحة العلاجية

إعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية

إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدين على ضرورة استغلال مقومات مصر السياحية فى زيادة إيرادات السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين الى مصر وتحقيق 100 مليار دولار دخل سنوي للقطاع.

أشادت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجهود بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول.

وأضافت “مصطفى” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعي لزيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة السياحية مشددة على أهمية وجود عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

مشروع قانون الغرف السياحية

وقالت “طلعت” لـ"صدى البلد"، إن البرلمان قامت بجهود كبيرة ايضا للنهوض بالسياحة ومن أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفاداتها الاقتصادية من قطاع السياحة.

وقالت النائبة ان هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقهم سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.

ومن جانبه، قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك من المقومات والثروات التي يمكن أن تضعها على قائمة الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية والتي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بمثيلاتها من الدول.

وأكد “العسال” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التخطيط الجيد لاستغلال الموارد المتاحة والتي تزيد عن 1346‏ عينا للمياه الكبريتية والمعدنية‏ موزعة على أكثر من 15 منطقة بأنحاء الجمهورية وذلك بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وأسوان والفيوم وغيرها، إضافة إلي الأعشاب الطبية التي تزخر بها مدينة سانت كاترين بما يجعلها تعالج الكثير من الأمراض، ستزيد عوائد هذا النمط من السياحة وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة والسياحة والتنمية المحلية والنقل لوضع خطة تسهم في النهوض بكافة أنواع السياحة العلاجية سواء الاستشفائية أو الطبية والتأهيلية.

حجم السياحة العلاجية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، ما يجعلنا نتطلع للحصول على نصيب مناسب من تلك النسبة تدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد النائب على أهمية النظر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط هذا النمط من السياحة سواء العلاجي أو الاستشفائي ودعم أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، بإعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة، إضافة إلى إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين من خلال وضع حزم سياحية بأسعار مناسبة وتحديد الأسواق المستهدفه وطبيعتها.

ولفت "العسال"، إلى أنه لابد من الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجانب المواقع الفريدة للاستشفاء، والعمل على إقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها في العالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة والمتميزة من الأطباء، مطالبا بأهمية تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج السياحي وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم داخليا وخارجيا للترويج بمميزاتها، فضلا عن التدريب المتكافئ لكافة العاملين في هذا المجال والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.

وفي السياق ذاته، أشاد حسام الحسيني، عضو مجلس النواب، بأهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار للنهوض بالسياحة في مصر.

مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية

وقال الحسيني لـ “صدى البلد”، إن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في عدد كبير من الدول، وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم الانطلاق بالسياحة، لا سيما وأن لدينا أنماطا مختلفة من السياحة مثل السياحة العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها لما تمتلكه مصر من موارد مختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الاستغلال الجيد لتلك الموارد السياحية، متسائلا عن مصير السياحة التعليمية، خصوصا أنه سبق وتم الإعلان عن برنامج "ادرس في مصر" وحقق نجاحات كبيرة في عامين.