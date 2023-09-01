التعليم العالي تتابع تطورات الأعمال في جامعة بنها الأهلية

التقى الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية باللواء هيثم زكي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، وذلك بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور لمُتابعة آخر التطورات المُتعلقة بتجهيزات جامعة بنها الأهلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الجامعات المصرية لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سليمان مصطفي القائم بعمل نائب رئيس الجامعةللشئون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لمجلس أمناء الجامعة ، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة الهندسية والمستشار الهندسى، والادارة الهندسية والمسئول من الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم عن نسبة الإنجاز بكافة الإنشاءات وتجهيزات المبانى والمدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما قاموا بعمل جولة تفقدية لجميع المنشآت وتمت الإشادة بنسبة الإنجاز فى وقت قياسى.

فى سياق متصل وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء بسرعة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية مقامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي فى كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال).

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