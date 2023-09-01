صراع الصدارة يشعل قمة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد والهلال، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستهدف فريق الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما تحقيق انتصاره الخامس على التوالي والانفراد بصدارة جدول الترتيب.



وحقق الاتحاد الفوز في أول 4 لقاءات بالدوري السعودي على حساب الرائد والطائي والرياض والوحدة.



ووفقا لتقارير صحفية، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما جاهز لقيادة الاتحاد أمام الهلال بعد تعافيه من إصابة عضلية وخوض الحصة التدريبية أمس الخميس.



على الجانب الآخر، يأمل الهلال في إسقاط النمور وانتزاع الصدارة.



وحقق الهلال 3 انتصارات هذا الموسم، وتعادل في مباراة وحيدة مع الفيحاء بهدف لمثله.

ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع الأهلي برصيد 12 نقطة لكل منهما مع تفوق النمور بفارق الأهداف، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.