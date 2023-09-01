مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق ليفربول في مجموعة سهلة تضم كلا من لاسك ويونيون سان جلواز وتولوز.

قرعة بطولة الدوري الأوروبي

حيث أقيمت اليوم قرعة بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 والتي أقيمت اليوم في موناكو الفرنسية عن مواجهات سهله لليفربول وروما واتالانتا

وجاءت مجموعات الدوري الأوروبي كالتالي :

لمجموعة الأولى تضم وست هام - أولمبياكوس - فرايبورج - باتشكا توبولا الصربي

المجموعة الثانية تضم أياكس أمستردام - مارسيليا - برايتون - أيك آثينا

المجموعة الثالثة : رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براج - أريس ليماسول القبرصي

المجموعة الرابعة : أتالانتا - سبورتينج لشبونة - شتورم جراس النمساوي - راكوف البولندي

المجموعة الخامسة : ليفربول - لاسك النمساوي - يونيون سان جلواز الألماني -تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة : فياريال - ستاد رين - مكابي حيفا - باناثينايكوس

المجموعة السابعة : روما - سلافيا براج - شيريف تيراسبول - سيرفيت السويسري

المجموعة الثامنة : باير ليفركوزن - كاراباج الأذري - مولده النرويجي - هاكن السويدي

