أخبار الفن | وفاة الشاعر كريم العراقي .. والحزن يسيطر على عمرو عبد الجليل فى جنازة شقيقه

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية عن استدعاء المطرب الشعبي رضا البحراوي للتحقيق معه حول أغنية “عليا الطلاق” التى سبق وتسببت فى أزمة لصاحبها كزبرة.





وأضاف المصدر أن هناك فيديو منتشر لرضا البحراوي على السوشيال ميديا وهو يغنى نفس الأغنية “عليا الطلاق”، وكان مجلس الإدارة قد أصدر قرار بعد أزمة كزبرة الشهيرة بعدم غناء هذه الأغنية وأن من يقدمها على المسرح يتم ايقافه.



يستعد مطرب الراب ويجز لطرح أغنية جديدة بعنوان حلوة منك، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! للنجم محمد فراج.



وبدا ويجز فى الترويج لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، بطرح مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلا: الأغنية الرسمية لـ ڤوي! ڤوي! ڤوي! قريبًا الفيلم يُعرض في دور العرض المصرية بدايةً من 13 سبتمبر وفي العالم العربي بدايةً من 21 سبتمبر.



أحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي.



ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.



على مدار أسابيع قليلة، شهدت الساحة الفنية منافسة قوية بين العديد من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدي والدراما والاجتماعي ومنها فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز ومرعي البريمو لمحمد هنيدي وع الزيرو لمحمد رمضان.



وانضم لهم خلال موسم الصيف فيلم العميل صفر لأكرم حسني ووش فى وش لمحمد ممدوح، وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر ومندوب مبيعات لبيومي فؤاد وآيتن عامر، وهو ما رفع من المنافسة على شباك التذاكر، حيث تصدر أمس فيلم العميل صفر الإيرادات بإجمالى مبلغ مليون و62 ألف جنيه.



يشيع بعد قليل الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه والذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر.

نعى المطرب كاظم الساهر صديقه الشاعر الكبير كريم العراقي والذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.



وكتب كاظم الساهر على حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام: الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون.



توفي فجر اليوم الشاعر كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عام، بعد صراع مع مرض السرطان بأبو ظبي.



وأعلن خبر وفاة الشاعر الكبير مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.



أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي وفاة الشاعر كريم العراقي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.



وكتب عارف على صحفته: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

وكان كريم العراقي قد أصيب منذ ما يقرب من عام بمرض السرطان وخضع خلال الفترة الماضية للعديد من العمليات الجراحية إلا أن حالته بدأت تسوء يوما بعد الأخر إلى أن وافته المنية فجر اليوم.



حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم.



وتحدث أحمد فتحي خلال لقائه عن مصاعب الكوميديا، مشيرا إلى أن الجمهور يتعامل مع الفنان الكوميدي كأنه بلياتشو، قائلا: “الناس فكرانا بلياتشو أول مايشوف الفنان الكوميدي يقوله متعملنا حته بقي”.