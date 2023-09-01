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شقيقة السفاح : عمرنا ما اكلنا خضار سوتيه !

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول الجدل المثار بسبب مسلسل "سفاح الجيزة: والاتهامات التي وجهت لصناع العمل بسبب فبركة بعض الأحداث والشخصيات. 

فبعد عرض حلقات من المسلسل كذبت اخت سفاح الجيزة الأحداث والجرايم المنسوبة لأخوها فى المسلسل، وقالت إن ما في المسلسل و الصحافة عن قضية سفاح الجيزة واتهامه بالجرايم المنسوبة له كذب، وأن والدتها احسن امرأة في الدنيا وقامت بتربيتهم أحسن تربية، وأن كل اخواتها وأولادهم خريجين ازهر وأن ما حدث ابتلاء.

وأضافت أن الإعلام والمسلسل هم من يسكبوا البنزين علي القضية.

كما صرحت والدة نادين زوجه القذافى وواحده من ضحايا سفاح الجيزة الحقيقي بأن مشهد طعام القدافى وإعداد خضار سوتيه فى المسلسل مفبرك.

وقالت: “ السفاح لم يكن يأكل خضار سوتيه مثلما ظهر في المسلسل ، فهو كان  صاحب مصنع للعب الأطفال”. 

وخرج مؤلف العمل ورد على كل الاتهامات بأن المسلسل مفبرك و قصته لا تمت للواقع بصلة، وأوضح أن الشخصية مثيرة للغاية من وقت بداية تفاصيل القصة، وأنه استند على تحريات المباحث والنيابة العامة لكتابة العمل.

وأكد أنه كان يتابع تحقيقات القضية من لحظة القبض على سفاح الجيزة، وفكر في كتابة عمل درامي لأن الجمهور يحب أن يشاهد القضايا المثيرة للجدل وأنه تخيل شخصية سفاح الجيزة وقت كتابة العمل. 

وخرج ايضا عرفة متولي محامي سفاح الجيزة، قال إنّه تولى الدفاع عن سفاح الجيزة جلسة واحدة فقط، وأنه لا يهوى التريند. 

ووضح أن والدته إنسانة كبيرة في السن، وقالت ليه ان ابنها مريض نفسي، "فقال لها إنهم هيحيلوه لمستشفى الأمراض النفسية، ولو صدر التقرير أنه مسؤول عن أعماله وأفعاله هينسحب، وبالفعل عندما صدر التقرير انسحب من القضية فورا لانه أثبت أنه مسؤول عن أفعاله".

وكشف انه تحدث مع السفاح لفترات بسيطة، وأنه يتسم بأنه هادئ الطباع، كما أنه ناجح في عمله ويمتاز بالطيبة وخدوم. 
 

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