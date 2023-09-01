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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صدى البلد يكرم القارئ والمنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك وفرقته.. صور

صدى البلد يكرم المنشد
صدى البلد يكرم المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك

كرّم موقع صدى البلد الإخباري القارئ المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك وفرقته فرقة شامة للإنشاد والمدائح النبوية الشريفة، بعد ندوة أنشدوا فيها باقة من أجمل الأناشيد وأروع الابتهالات الدينية المصرية والدمشقية امتزجت بين روح الأصالة والمعاصرة.


وقال المنشد بهاء الدين الحايك، إنه عمل مؤذناً في مسجد بني أمية الكبير في العاصمة السورية دمشق، والتحق برابطة الأموي الفرقة الخاصة بمسجد بني أمية الكبير ، كما عمل في سن مبكرة قارئًا مع قارئ الجمهورية العربية السورية  فضيلة الشيخ محمّد عارف العسلي وقرأ القرآن الكريم تحت إشرافه في مجالس كثيرة.


وأضاف الحايك أن الابتهال في دمشق له طابع خاص يسمى بالتوشيح وعادة ما يكون قبل الأذان وقبل صلاة الجمعة ووقت السحر في شهر رمضان وفي مناسبات كثيرة، والجامع الأموي هو المسجد الوحيد الذي يتفرد في العالم بأذانه الجماعي، إضافة إلى أن الموشحات الجماعية في سورية فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن فن الإنشاد والمديح في سورية لايختلف كثيرًا عن مصر، فالوشّاح في سورية هو المبتهل في مصر وكلاهما ينبع من مشكاة واحدة، وأغلب الأعمال الإنشادية المصرية متشابهة مع إنشاد بلاد الشام.

وأشار إلى أن المبتهل في سوريا يطلق عليه الوشاح، وإذا كان متألقا ولامعا يطلق عليه الكروان.

ونوه الحايك بأن الوشاح يظهر في الأفراح وعقد القران، ولحظة المولود، كما أن أغلب المناسبات يوجد الوشاح بفرقته وبمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم.

 

المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك الإبتهالات الدينية مسجد بني أمية الكبير في دمشق

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