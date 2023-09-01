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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وكتب كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: بعد إيقاف 6 شهور، الحمد لله قدرت أقف على رجلي تاني، وبسرعة جدا، وأكمل مسيرتي.

وأضاف: موسم صعب، وكله ضغوطات، انتهى بإن الأهلي بطل كل حاجة، وبكرم ربنا ودعم جمهور الأهلي؛ قدرنا نحقق كل البطولات اللي شاركنا فيها، ماكنش هينفع إننا نستسلم في وسط الطريق، كان لازم نكمل للآخر، زي الأهلي ما عودنا، كنت بستنى الإيقاف ينتهي بفارغ الصبر؛ عشان أقدر أشارك وأجتهد".

وتابع: اتعرضت لضغوط كتير، وناس بتحاول إنها تعطلني، بس ربنا كان ديما في ضهري ونصرني، الحمدلله في أي ضغط من الضغوطات الكتير الي اتعرضتلها كنت برميه ورا ضهري وأركز في تمريني وأركز في الملعب وأسعد جمهور النادي في محاولة إني أرد ولو جزء بسيط من فضل جماهير النادي في دعمهم ليا ووقوفهم في ضهري من أول يوم كنت فيه في النادي .


وتابع قائلا  : ولا أي كلام هيوفيهم حقهم ولا هيوصف اللي في قلبي من ناحيتهم الحمد لله قدرنا نحقق كل حاجة وفي النهاية بشكر كل شخص قدملي المساعده ووقف جنبي من أول بيتي النادي الأهلي ومجلس الإدارة والمدير الفني والجهاز بأكمله وإخواتي في الملعب إلى عمال غرفة الملابس والمنظومه جميعًا وأشكر عائلتي الداعم الحقيقي والدائم في كل الأوقات .


وأضاف : بشكر كل إللي وقف جمبي وكان بيشجعني وكان حافز إني أكمل وما استسلمش شكرا من كل قلبي.. الحمد لله .

إدارة الأهلي جماهير القلعة الحمراء رسالة مؤثرة كهربا لاعب النادى الأهلى محمود عبدالمنعم كهربا

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شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

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