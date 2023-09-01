بيروّج مخدرات في المدينة المنورة | قرار رادع بالسعودية ضد وافد

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية من القبض علي مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الميثامفيتامين (الشابو) المخدر.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد جرى إيقاف واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوافد الافغاني ، وإحالته إلى النيابة العامة.



كما ناشدت المديرية الجميع بضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.