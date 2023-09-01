تطورات مثيرة في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن بالكويت

أثارت قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن، التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة 2 آخرين؛ بعدما صدمت سيارتهم في أثناء قيادتها سيارتها بسرعة، الرأي العام الكويتي، على مدار الأيام الماضية.

ومن جهته، كشف الإعلامي الكويتي، محمد الشرهان، آخر تطورات القضية، خلال تصريحات إعلامية، قائلا: "خبر وفاة شخص ثالث في الحادث ليس صحيحا، والمصابين الاثنين يتلقيان العلاج داخل المستشفى".

وأضاف: آخر المستجدات تشير إلى وجود خلل في مكابح سيارة المؤمن، التي أحيلت إلى سجن النساء في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، حيث تواجه 10 تهم، 9 منها “مرورية”، والتهمة العاشرة “جنائية”، وهي تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة، والتي ستحول القضية من جنحة إلى جناية".

وأبان الشرهان، بأنه تم إطلاق سراح الشخص الذي كان برفقة الفاشينيستا.

وأتم تصريحاته: سيتم عرض المؤمن على قاضي التجديد في المحكمة، الذي سيقرر تجديد حبسها 10 أيام، أو الإفراج عنها بكفالة مالية أو شخصية، وهذه أمور قضائية لا أحد يتدخل فيها.