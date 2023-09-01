وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف

بحث امس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية من احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها الخامسة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة، والذي يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لوضع برنامج زمنى محدد وطرح الأفكار المقترحة للنسخة الخامسة من الاحتفالية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.

اضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل علي بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك في شتى المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، كما تعمل على جعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع من خلال إشراكهم في العديد من الأنشطة والمشروعات المشتركة مع إخوانهم من نشء وشباب مصر.

وأشار وزير الشباب إلى أن الحكومة بكافة مؤسساتها تحرص على إدماج ذوي القدرات والهمم مع اقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، موضحاً أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.