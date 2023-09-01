دعمك كبير.. مشجع بورسعيدي يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي|اعرف السبب

توجه أحد مشجعي النادي المصري البورسعيدي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه وقراره بتجديد ستاد بورسعيد الرياضي، وتطويره، ليصبح على طراز عالمي، ومؤهل لاستضافة الأحداث الرياضية والعالمية القادمة، التي ستنظمها مصر.

وأضاف المشجع البورسعيدي، على هامش زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد أعمال تطوير وتجديد ستاد بورسعيد الرياضي-أن كل جماهير بورسعيد، تؤيد الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس للمنظومة الرياضية في المحافظة، وخاصة الإنشاءات الخاصة باستاد بورسعيد.