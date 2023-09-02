عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| كامل الوزير: الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة.. وشوقي علام يكشف نتائج دراسة 5500 فتوى للجماعات المتشددة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

ردا على الإخوان .. علام: دار الإفتاء مستقلة فكريا ودينيا وتدرك رؤية الدولة
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على دعاوى الإخوان تجاهه والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية. 
 

خطيرة للغاية.. المفتى يكشف نتائج دراسة 5500 فتوى للجماعات المتشددة
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل.
 

حسام موافي يكشف علاقة الزائدة الدودية بحموضة المعدة| فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة التهاب الجهاز الهضمي أو الزائدة الدودية بحموضة المعدة.
 

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
قال الإعلامي محمد الباز: “أرسلنا مراسلنا إلى والد اللاعب محمد صلاح ، وطلبنا منه تعليقا، وقال نصا فيه، إن محمد عندما هاتفه، قال له أنه لا يريد من أي شخص التصريح بأى شيء بخصوص ما يحدث الآن، وخبر انتقاله إلى الدوري السعودي، فعائلته والأقارب التزموا الصمت”.
 


كامل الوزير يكشف نصيحة جَدَّه: كلمة يا فاشل هتموتك لو سمعتها| فيديو
قال الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وإدارة شؤون زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".
 


عمل بالزراعة وأنشأ مشروعات عملاقة وبكى عند الحديث عن إنجازات السيسي.. أبرز لقطات حوار كامل الوزير اليوم
 

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا
‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين، مؤكدا نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.
 

كامل الوزير يبكي على الهواء: سأكتب في مذكراتي إنجازات الرئيس السيسي لمصر
تأثر المهندس كامل الوزير  وزير النقل، خلال حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودر عليه مصطفى بكرى قائلا:" أرى الدموع في عينيك".
 

كامل الوزير : الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة ..فيديو
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.
 


كامل الوزير: أبويا توفى قبل جدي.. وكنت شغال بالزراعة في قريتنا
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".
 

الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة.. فيديو
عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد  الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة في البلاد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

لـ الموظفين.. شروط جديدة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

جمعتهما الحياة والموت.. قصة زوجين بالدقهلية تفصيليا

هل الحر لسه مكمل معانا؟..الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتوقع اليوم

تأهيل المدارس.. جهود الإمارات الإنسانية في أمدراجس بتشاد| فيديو

اليوم .. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في الودية الثالثة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ