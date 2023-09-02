أخبار التوك شو| كامل الوزير: الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة.. وشوقي علام يكشف نتائج دراسة 5500 فتوى للجماعات المتشددة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

ردا على الإخوان .. علام: دار الإفتاء مستقلة فكريا ودينيا وتدرك رؤية الدولة

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على دعاوى الإخوان تجاهه والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية.



خطيرة للغاية.. المفتى يكشف نتائج دراسة 5500 فتوى للجماعات المتشددة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل.



حسام موافي يكشف علاقة الزائدة الدودية بحموضة المعدة| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة التهاب الجهاز الهضمي أو الزائدة الدودية بحموضة المعدة.



إعلامي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

قال الإعلامي محمد الباز: “أرسلنا مراسلنا إلى والد اللاعب محمد صلاح ، وطلبنا منه تعليقا، وقال نصا فيه، إن محمد عندما هاتفه، قال له أنه لا يريد من أي شخص التصريح بأى شيء بخصوص ما يحدث الآن، وخبر انتقاله إلى الدوري السعودي، فعائلته والأقارب التزموا الصمت”.





كامل الوزير يكشف نصيحة جَدَّه: كلمة يا فاشل هتموتك لو سمعتها| فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وإدارة شؤون زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".





عمل بالزراعة وأنشأ مشروعات عملاقة وبكى عند الحديث عن إنجازات السيسي.. أبرز لقطات حوار كامل الوزير اليوم



هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين، مؤكدا نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.



كامل الوزير يبكي على الهواء: سأكتب في مذكراتي إنجازات الرئيس السيسي لمصر

تأثر المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودر عليه مصطفى بكرى قائلا:" أرى الدموع في عينيك".



كامل الوزير : الرئيس عنيد في الحق مع اتّسامه بالطيبة الشديدة ..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطورات مشروعات الطرق والكباري الجديدة في مصر، وأهمية تلك المشروعات للمواطنين.





كامل الوزير: أبويا توفى قبل جدي.. وكنت شغال بالزراعة في قريتنا

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".



الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة في البلاد.

