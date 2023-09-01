فتح التسجيل فى «الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة».. تفاصيل

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك فى «الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة» بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين.

واوضحت نقابة الصحفيين ، تعقد الدورة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شـروط الالتحاق بدورة الصحفيين الأفارقة :

. أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة الصحفيين.

. لا يتجاوز سن المتقدم عن 35 سنة.

. أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

. العدد المسموح له بالاشتراك «5 صحفيين فقط» بالقرعة العلنية بعد انطباق الشروط

. ويرفق بالطلب: نموذج الترشيح +صورة بطاقة الرقم القومى وجهين+ صورة كارنيه النقابة.

. ترسل الطلبات على خدمة الواتس آب على رقم 01099221510 خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023م.