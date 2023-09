لو هتغير عربيتك.. هدية كبيرة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة

أعلنت مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك لمواجهة تلوث البيئة والمساهمة في توفير سيارات بأسعار اقتصادية عن إمكانية خفض قيمة القسط الشهري بعدد من البنوك المشاركة في المبادرة.

تخفيض قيمة الأقساط

وأوضحت الصفحة الرسمية لمبادرة الإحلال على موقع "فيسبوك"، أنه يمكن للمستفيدين من المبادرة تخفيض قيمة الأقساط الشهرية من خلال دفع مقدم شراء لإتاحة خفض القسط.

وأردفت أن هذه الخطوة تكون بالاتفاق مع البنوك التي تمول عملية التقسيط وهي "بنك التعمير والإسكان - بنك قناة السويس - بنك القاهرة والبنك الزراعي المصريوالبنك العربي الأفريقي - بنك المصرف المتحد".

وبعد إعلان المبادرة إمكانية تخفيض قيمة الأقساط الشهرية، يمكن للمستفيدين من المبادرة التعرف على السيارات الملاكي المشاركة بمبادرة الإحلال، والتي تبدأ أسعارها من 353.125 جنيه.

وتضم قائمة مبادرة الإحلال هيونداي إلنترا HD، وشيري أريزو 5، وهيونداي أكسنت RB، وشيري تيجو 3، وبي واي دي f3.

أما عن أسعار الشراء النقدي لسيارات الركوب "الملاكي" المتواجدة داخل مبادرة الإحلال، وأسعارها الرسمية، فتقدم تيجو 3 المجمعة محليًا داخل مبادرة الإحلال بسعر رسمي 590.720 جنيه، أما بي واى دي F3 تقدم بي واى دي F3 بسعر رسمي يبدأ من 381.000 جنيه للفئة الأولى، و431.000 جنيه للفئة الثانية.

وهيونداي أكسنت RB تقدم هيونداي أكسنت RB بسعر يبدأ من 484.970 جنيه للفئة الأولى، و494.970 جنيه للفئة الثانية، و509.970 جنيه للفئة الثالثة، و524.970 جنيه للفئة الرابعة، و534.970 جنيه للفئة الخامسة.

وتقدم شيري أريزو 5 موديل 2023 بفئتين بسعر يبدأ من 353.125 جنيه للفئة الأولى، و500.720 جنيه للفئة الثانية.

كما تتوفر هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بسعر يبدأ من 604.970 جنيه للفئة الأولى AT GL، و614.970 جنيه للفئة الثانية AT SR، و629.970 جنيه للفئة الثالثة AT DAB ABS، و639.970 جنيه للفئة الرابعة AT Highline.

حال التقديم في المبادرة

وحددت المبادرة مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في حال رغب العميل في دفع مقدم بهدف تقليل القسط الشهري، حيث إنه فى حالة التسجيل لأول مرة يمكن إضافة إقرار بسداد مبلغ بقيمة المقدم المرغوب في دفعه، وذلك ضمن المستندات التي سيتم رفعها على الموقع.

وحال تسجيل الطلب وكان بمرحلة الانتظار للموافقة المبدئية من شركة السيارات، يمكن التعديل لأحد البنوك السابق ذكرها، وإضافة اقرار سداد المقدم ضمن المستندات المرفقة.

أما في حال كان الطلب في انتظار موافقة البنك يمكن التواصل مع خدمة العملاء 15707 من أجل التحويل إلي بنك التعمير والإسكان أو بنك قناة السويس، وتقديم إقرارًا بدفع المقدم لفرع البنك الذي سيتم اختياره.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الاشتراطات التي حددتها وزارة المالية المشرف على المبادرة الرئاسية للإحلال للراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة، فيما يخص شروط مبادرة الإحلال:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن في حالة السداد النقدي.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة في حالة التقسيط.

أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عامًا فأكثر.

أن تتبع رخصة السيارة محافظات المبادرة المتاحة حاليًا.

أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم في حالة السيارات الأجرة.

أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين في حالة السيارات الملاكي.

أما عن مستندات مبادرة الإحلال

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة رخصة السيارة باسم المتقدم.

شهادة إثبات صافي الدخل الشهري موجهة إلى مبادرة إحلال السيارات في حالة التقسيط.

مستند إثبات محل الإقامة "إيصال كهرباء، غاز، مياه" لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر في حالة التقسيط، وفي حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم يجب تقديم عقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة.

في حالة وفاة مالك السيارة يجب تقديم شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وصور الأرقام القومية للورثة، وتوكيلات من الورثة، بالإضافة إلى موافقة النيابة الحسبية على تخريد السيارة القديمة في حالة وجود وريث قاصر.

أما عن مميزات المشاركة بالمبادرة

دعم نقدي بقيمة 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي يخصم من قيمة السيارة.

دعم نقدي بقيمة 45 ألف جنيه لسيارات التاكسي يخصم مباشرة من قيمة السيارة الإجمالي.

تقسيط سعر السيارة لمدد سداد تتراوح بين 7 سنوات وحتى 10 سنوات.

التقسيط بفائدة بنكية بسعر عائد سنوي «مقطوع» بنسبة 3%.

دعم نقدي بقيمة 65 ألف جنيه لسيارات الميكروباص يخصم من سعر السيارة.

تقسيط مباشر مع البنوك المشاركة في المبادرة بدون مقدم.

يذكر أن مبادرة الإحلال تخدم في مرحلتها الأولى سكان 15 محافظة، وتتيح استبدال السيارات القديمة بأخرى موديل السنة بأسعار أقل من السوق الحر بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمئة.

وتسعى الدولة من خلال إحلال مركبات (الركوب "الملاكي" - التاكسي - الميكروباص)، لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية وخفض فاتورة الوقود، فضلًا عن المساهمة في حماية البيئة من الآثار المدمرة للسيارات القديمة.

وقال مجاهد حسني، المتحدث باسم مبادرة ‏إحلال ‏السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، إن ‏مبادرة إحلال السيارات التي اعلن عنها ‏الرئيس السيسي ‏في بداية عام 2021، ‏هي من المبادرات القومية التي يستطيع من خلالها المواطن ‏استبدال سيارته القديمة التي مر عليها 20 عاما بسيارة أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سواء كانت ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص.

وأضاف حسني، في تصريحات إعلامية، أن المبادرة توسع الدائرة على المواطن للحصول على سيارة جديدة سواء من السوق المحلي أو من الدولة، بشروط ميسرة؛ لتغيير سيارته القديمة، وفي الوقت الحالي، هناك اهتمام كبير من الدولة، وهناك برنامج وطني لتطوير صناعة السيارات.