5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

يضم السوق المصري باقة من أشهر السيارات الجديدة لعام 2023 و 2024 ، والتي شهدت عدة تغييرات في أسعارها الرسمية مؤخراً، وهي كالآتي:

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE مانيوال بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية ACTIVE اوتوماتيك بقيمة سعرية 875,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة COMFORT بقيمة سعرية 920,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة سمارت بقيمة سعرية 950,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة فتحة سقف بقيمة سعرية 970,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 1,034,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هايبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 819,000 جنيه

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 929,000 جنيه

رينو ميجان

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 980,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,130,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,150,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة INTENSE TURBO بقيمة قدرها 1,210,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,230,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,260,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السابعة SIGNATURE + TURBOبقيمة قدرها 1,299,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024

تستخدم نيسان سنترا موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 118 حصانا و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي CVT ، ونوع جر "أمامي"، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويبلغ زمن التسارع 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه.

سكودا كاميك موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.