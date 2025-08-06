بعد تعديل موعد مباراة مصر.. جدول مباريات اليوم الأول ببطولة العالم لليد تحت 19 سنة

تنطلق منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة كرواتيا 2023.

ملاعب البطولة

وتُقام البطولة على 4 ملاعب رئيسية هي:

• الصالة الرئيسية باستاد القاهرة

• الصالة رقم 2 باستاد القاهرة

• الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

• صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

توزيع المجموعات على الملاعب:

• صالة حسن مصطفى (السادس من أكتوبر): تستضيف مباريات المجموعتين الأولى والثانية

• صالة العاصمة الإدارية: تستضيف مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة

• صالة 2 باستاد القاهرة: تستضيف مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة

• الصالة الرئيسية باستاد القاهرة: تستضيف مباريات المجموعتين السابعة والثامنة

جدول مباريات اليوم الأول – 6 أغسطس



الصالة الرئيسية – استاد القاهرة

• الدنمارك × التشيك – 12:45 ظهرًا

• الولايات المتحدة × تونس – 3:00 عصرًا

• البحرين × اليابان – 5:15 مساءً

• مصر × كوريا الجنوبية – 8:00 مساءً

الصالة 2 – استاد القاهرة

• ألمانيا × أوروجواي – 12:45 ظهرًا

• سلوفينيا × جزر فارو – 3:00 عصرًا

• النرويج × الأرجنتين – 5:15 مساءً

• فرنسا × المكسيك – 7:30 مساءً

صالة حسن مصطفى – 6 أكتوبر

• السويد × الكويت – 12:45 ظهرًا

• البرتغال × النمسا – 3:00 عصرًا

• المجر × المغرب – 5:15 مساءً

• سويسرا × كوسوفو – 7:30 مساءً

•

الصالة المغطاة – العاصمة الإدارية

• آيسلندا × غينيا – 12:45 ظهرًا

• البرازيل × السعودية – 3:00 عصرًا

• كرواتيا × صربيا – 5:15 مساءً

• إسبانيا × الجزائر – 7:30 مساءً