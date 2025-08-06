تعديل موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، تعديل موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية، في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وقررت اللجنة المنظمة إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بدلًا من إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً، على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا، 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية:

حراس المرمی:

یوسف عبدالهادي

عمر فتحي

عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر

عمر مصطفى بركة

حازم الصباغ

ظهير أيسر

أحمد حلمي مصبح

عادل أحمد سعد

يحيى الكردي

صانع الألعاب

يوسف عبدالغني

حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن

محمد عدلان

يوسف عمرو «2008»

سيف الدين جلال

كريم حمدي السيد

جناح أيمن

زیاد أحمد عواد

عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة

محمد أحمد إسماعيل

حسين محمد

على مدبولي

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.