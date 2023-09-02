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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أشهر مسلسل the crown .. هكذا جسد " أمير المصري " محمد الفايد على الشاشة

محمد الفايد
محمد الفايد

رحل أمس رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عامًا، بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال إذ حفر اسمه ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم وفقا لمجلة فوربس العالمية.

ويعد رجل الأعمال المصري محمد الفايد واحدا من أكثر المعروفين لدي الجميع ، ليس فقط كونه رجل اقتصاد شهير ، ولكن نظرا لقصة نجله دودى ، والذى ارتبط بالاميرة ديانا ، وتوفي معها في حادث غامض .

وظهرت شخصية رجل الاعمال المصري ، في واحد من أهم المسلسلات the crown ، والذى عرض علي منصة نتفلكيس على مدار 5 مواسم .

وجسد الفنان أمير المصري شخصية محمد الفايد ( دودي ) في شبابه والذي ربطه قصة حب بالأميرة ديانا وتوفي معها في حادث أثيرت حوله الشبهات. 

أمير المصري قام بعمل اختبار أداء الشخصية، ويعد مرشحا إلي تجسيدها في مرحلة الشباب خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير والذي عرض على منصة نتفليكس وحقق نجاحا كبيرا.


ويجسد أمير شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره، وذلك ضمن أحداث الموسم الخامس من المسلسل والذي لم يتم الانتهاء تصويره بعد.

والفايد من مواليد 27 يناير 1929 بالإسكندرية، اوستحوذ على عدد من الممتلكات المرموقة طوال حياته المهنية، بما في ذلك فندق ريتز في باريس ومتجر هارودز في لندن.

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محمد الفايد رجل أعمال وملياردير مصري ولد عام 1929 في محافظة الإسكندرية، وبلغت ثروته وفقا لمجلة فوربس العالمية المتخصصة نحو 1,4 مليار دولار، وكان ضمن قائمة أثرياء مصر.

ووفق تقارير سابقة منشورة عن الراحل؛ يعد الفايد من أوائل من استثمروا أموالهم في مدينة دبي فهو أول من وضع أرصفة لميناء دبي ليكون سببا بعد ذلك في إقامة عدة مشروعات في المدينة ليجعلها عالمية بها ناطحات سحاب وبعدها نقل استثماراته إلي بريطانيا واستقر هناك منذ عام 1975 ليبدأ تكوين ثروة هائلة بعدها تمكن من شراء فندق ريتز في فرنسا عام 1975.

بعد ذلك استطاع محمد الفايد، أن يتوسع في استثماراته في كل أنحاء العالم، ففي عام 1985 تمكن من الحصول على الحصة الأكبر للأسهم من سلسلة محلات هارودز الشهيرة بنسبة 65% من الأسهم.

وفي عام 1997، حصل الفايد على حصة مسيطرة في نادي فولهام لكرة القدم، الذي أصبح رئيسًا له، وظهر اسمه لأول مرة في القائمة السنوية لصحيفة صنداي تايمز لأغنى الأفراد في بريطانيا.

في عام 2006، أطلق الفايد متجر هارودز 102 الفاخر، وبعد أربع سنوات، تم الإعلان عن بيع هارودز لشركة قطر القابضة، وفي عام 2013، باع الفايد نادي فولهام أيضًا.

الأعمال المصري محمد الفايد الفنان امير المصري رجل الاعمال المصري محمد الفايد مجلة فوربس منصة نتفلكيس منصة نتفليكس

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