مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، اليوم الجمعة، الأول من سبتمبر 2023، عن عمر ناهز 94 عامًا في لندن، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال والاقتصاد، حيث بلغت ثروته حوالي 1.4 مليار دولار.

وشيعت جنازة رجل الأعمال محمد الفايد عقب صلاة الجمعة، ويصادف يوم وفاته بعد أن حلت منذ أيام الذكرى الـ 26 لوفاة نجله، في حادث اغتيال الأميرة ديانا الشهير.. فما العلاقة؟

من هو الملياردير محمد الفايد؟

محمد الفايد رجل أعمال وملياردير مصري ولد عام 1929 في الإسكندرية، وبلغت ثروته وفقًا لمجلة فوربس العالمية المتخصصة نحو 1,4 مليار دولار، وكان ضمن قائمة أثرياء مصر.

ويعد الفايد من أوائل من استثمروا أموالهم في دبي، فهو أول من وضع أرصفة لميناء دبي ليكون سببًا بعد ذلك في إقامة عدة مشروعات في المدينة ليجعلها عالمية، بها ناطحات سحاب وبعدها نقل استثماراته إلي بريطانيا واستقر هناك منذ عام 1975 ليبدأ تكوين ثروة هائلة.

علاقة محمد الفايد بالأميرة ديانا

ويصادف وفاة الملياردير المصري محمد الفايد، ذكري وفاة الأميرة ديانا إثر حادث سيارة في باريس، والتي كان يصاحبها نجل الملياردير محمد الفايد، دودي الفايد، بحادث اصطدام سيارة سريعة في نفق بونت دي ألما أسفل نهر السين في باريس عام 1997.

وكان وفاة دودي الفايد في الحادثة الشهيرة مع حبيبته الأميرة ديانا، أمرًا مؤلمًا لمحمد الفايد، والذي اعتقد أن الأمر مدبرًا وليس حادث، ليعيش محمد الفايد في حداد علي نجله عقب مرور أكثر من 26 عامًا.

نجل الملياردير مدفون في قصر

ويذكر أنه قال الملياردير المصري محمد الفايد، خلال تصاريح له، أن جثمان ابنه دودي الفايد تم دفنه في القصر الخاص به بأوكستيد في لندن، كما أنه كان يحافظ علي شقة نجله في لندن، حيث أنه كان المكان الذي يقابل فيه الأميرة ديانا.

كلمات مؤثرة في رحيل محمد الفايد

ونعت الفنانة لطيفة التونسية، الملياردير المصري محمد الفايد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.

وكتبت لطيفة التونسية في تغريدة لها: "هو يوم حزين للاسف، الف رحمه ونور على روحك كم تعلمت منك البساطه والعطاء والتسامح واشياء كثيره كنت انسان عظيم وستظل سيرتك طيبه على لسان كل محبينك يا مصرى يا جدع ⁧‫#محمد_الفايد‬⁩".

ونعي الإعلامي أحمد المسلماني، الملياردير المصري محمد الفايد، كاتبًا عبر "إكس": "خالص العزاء لأسرة السيدة صفية الفايد شقيقة رجل الأعمال المرحوم محمد الفايد.. خالص عزائي للصديقين العزيزين.. عصام سالم وعلاء سالم. رحم الله الفقيد وغفر له.. صادق المواساة".