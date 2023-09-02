29 ضحية .. حادث مروري مروع بالعراق

أغلبهم ايرانيون...

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في حادث مروري بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وبدوره؛ ذكر خالد برهان مدير عام صحة صلاح الدين إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء، وإن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن أغلب الضحايا إيرانيون.

وذكرت الوكالة أنه لم يتضح على الفور سبب الحادث.

وكان الثامن والعشرين من أغسطس الماضي قد شهد أيضا مصرع 11 إيرانيا وأصابة 36 آخرون بجروح ، جراء حادثي سير في محافظتي ذي قار وواسط العراقيتين.