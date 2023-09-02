بمشاركة الأهلي .. كاف يجرى قرعة دوري السوبر الإفريقي اليوم

تقام اليوم السبت، قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، في تمام السابعة مساء، بمشاركة 8 أندية يتصدرها الأهلي.

وتعتبر بطولة دوري السوبر الإفريقي أو( دوري إفريقيا لكرة القدم) كما أطلق عليها كاف “مؤخرا” شراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستجمع النسخة الأولى من المنافسة، 8 من أشهر الأندية الإفريقية، وأكثرها نجاحا من المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث، والمتمثلة في منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والجنوب الشرقي.

الأندية التي تمثل منطقة الشمال هي النادي الأهلي المصري، الترجي الرياضي التونسي، الوداد الرياضي البيضاوي المغربي.

يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من نادي إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي.

كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بتروليوس لواندا الإنجولي، سيمبا التنزاني .

يتم تنظيم رزنامة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي على أساس خوض مباراة داخل الديار، ومباراة خارجها، وستبدأ المنافسة بالدور ربع النهائي، يليه الدور نصف النهائي والنهائي، حيث ستقام المباريات ذهابا وإيابا.

ستقام هذه النسخة الأولى التاريخية من دوري إفريقيا كرة القدم، على مدار 4 أسابيع، مع حفل الافتتاح، وستجرى المباراة الأولى، يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

سيقام الدور نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2023.

كما ستقام مباراتا النهائي، التي ستحدد المتوج بلقب النسخة الأولى من منافسة دوري إفريقيا لكرة القدم (AFL) ، يومي 5 و11 نوفمبر 2023.